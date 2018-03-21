Много плакал и плохо кушал. Подробности избиения трёхмесячного мальчика мамой в Быховском районе

Новости Беларуси. Молодая мама из Быховского района ответит по закону за избиение своего трехмесячного сына, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщину задержали прямо во время планового медосмотра младенца. На теле ребенка врачи обнаружили многочисленные травмы и ушибы.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Во время допросов женщина призналась: била малыша в воспитательных целях. Мол, много плакал и плохо кушал. Так, возможно, и продолжалось, если бы не обычный осмотр у врача. Как стало известно, мама сама привезла сына в областную детскую больницу. Но стандартная процедура закончилась экстренной госпитализацией трехмесячного мальчика. Ребенок прошел обследование, ему сделали рентген, но и без того врачам было понятно: мальчика избивали – всё тело в синяках.

Николай Шаптун, врач травмотолог-ортопед Могилевской областной детской больницы:

Поступил ребенок, у которого были признаки того, что он получил травму. Были у него перелом правого плеча на границе с нижней трети и множественные ушибы и подкожные гематомы тела и лица. В таких ситуациях медики должны сообщать в милицию. Что и сделали. Мать малыша задержали тут же – в больнице. Сейчас она под стражей. В отношении 23-летней жительницы Быховского района возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения малолетнему в беспомощном состоянии. Назначен комплекс судебных экспертиз. Идет следствие.