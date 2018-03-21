Много плакал и плохо кушал. Подробности избиения трёхмесячного мальчика мамой в Быховском районе
Новости Беларуси. Молодая мама из Быховского района ответит по закону за избиение своего трехмесячного сына, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщину задержали прямо во время планового медосмотра младенца. На теле ребенка врачи обнаружили многочисленные травмы и ушибы.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Во время допросов женщина призналась: била малыша в воспитательных целях. Мол, много плакал и плохо кушал. Так, возможно, и продолжалось, если бы не обычный осмотр у врача.
Как стало известно, мама сама привезла сына в областную детскую больницу. Но стандартная процедура закончилась экстренной госпитализацией трехмесячного мальчика. Ребенок прошел обследование, ему сделали рентген, но и без того врачам было понятно: мальчика избивали – всё тело в синяках.
Николай Шаптун, врач травмотолог-ортопед Могилевской областной детской больницы:
Поступил ребенок, у которого были признаки того, что он получил травму. Были у него перелом правого плеча на границе с нижней трети и множественные ушибы и подкожные гематомы тела и лица.
В таких ситуациях медики должны сообщать в милицию. Что и сделали. Мать малыша задержали тут же – в больнице. Сейчас она под стражей. В отношении 23-летней жительницы Быховского района возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения малолетнему в беспомощном состоянии. Назначен комплекс судебных экспертиз. Идет следствие.
Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области:
Установлено, что обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего жительства, подвергла своего трехмесячного сына избиению, нанося ему множество ударов руками по различным частям тела, в том числе и по жизненно важному органу – голове.
Ранее семья не состояла на учете ни в милиции, ни в органах опеки. Выяснилось, что двоих детей женщина растила вместе с гражданским мужем: кроме грудничка-сына еще и пятилетнюю дочку. Были ли такие методы воспитания детей нормой в этой семье – разбираются правоохранители.
Юрий Прокопенко:
Состояние малыша медики называют удовлетворительным. Сейчас он проходит комплекс реабилитации. А его матери может грозить серьезное наказание: помимо лишения родительских прав – и лишение свободы сроком до 10 лет.