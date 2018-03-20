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Почти 27 тысяч свежесрезанных роз незаконно пытались провезти через пункт пропуска «Котловка»

20 марта 2018 07:04
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Новости Беларуси. О цветах из Нидерландов не было ни слова в сопроводительных документах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 27 тысяч свежесрезанных роз незаконно пытались провезти через пункт пропуска «Котловка»-1

Гродненские таможенники обнаружили розы в закрытых коробках в грузовом отсеке автомобиля. Теперь перевозчику грозит штраф.

Почти 27 тысяч свежесрезанных роз незаконно пытались провезти через пункт пропуска «Котловка»-4

Дмитрий Прудниченко, начальник отдела Гродненской региональной таможни:
С начала 2018 года в ходе проведения таможенного контроля было выявлено более 90 тысяч штук цветочной продукции. В основном, это касается роз свежесрезанных – наиболее дорогих цветов. Стоимость предметов административного правонарушения составляет более 70 тысяч белорусских рублей.

К слову, по новым правилам, если товар не был задекларирован, его не конфискуют. Таможенники выставляют претензию фирме-перевозчику, могут арестовать счета до уплаты штрафы. А груз продолжает следовать дальше.

# происшествия # Таможня Беларуси # Фотофакт # Дмитрий Прудниченко

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