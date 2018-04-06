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В Ганцевичском районе школьник гулял с собакой в лесу и нашел гранату

06 апреля 2018 15:35
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Новости Беларуси. В Ганцевичском районе подросток нашел гранату в лесу.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, восьмиклассник гулял в лесу с собакой вечером 5 апреля.

Мальчик увидел на земле предмет, который был похож на гранату. Школьник запомнил месторасположение боеприпаса, а на следующий день рассказал о нем в школе. Учитель сообщил о находке правоохранителям. На месте происшествия работают специалисты саперно-пиротехнической группы, вокруг был выставлен пост охраны.

За последние сутки в деревню Мальковичи, вблизи которой был найден боеприпас, второй раз приезжают саперы. 5 апреля утром работник лесничества нашел 50-миллиметровую минометную мину времен ВОВ. Мина была вывезена на полигон и уничтожена.

В феврале в Минске на стройке была обнаружена стокилограммовая бомба (читать далее).

# происшествия # Оружие и боеприпасы # Сергей Дученко

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