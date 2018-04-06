В Ганцевичском районе школьник гулял с собакой в лесу и нашел гранату

Новости Беларуси. В Ганцевичском районе подросток нашел гранату в лесу.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, восьмиклассник гулял в лесу с собакой вечером 5 апреля.

Мальчик увидел на земле предмет, который был похож на гранату. Школьник запомнил месторасположение боеприпаса, а на следующий день рассказал о нем в школе. Учитель сообщил о находке правоохранителям. На месте происшествия работают специалисты саперно-пиротехнической группы, вокруг был выставлен пост охраны.

За последние сутки в деревню Мальковичи, вблизи которой был найден боеприпас, второй раз приезжают саперы. 5 апреля утром работник лесничества нашел 50-миллиметровую минометную мину времен ВОВ. Мина была вывезена на полигон и уничтожена.