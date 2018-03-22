В Березинском районе тело убитой топором женщины было обнаружено в погребе её дома

Новости Беларуси. В Березинском районе обнаружено тело пенсионерки. В убийстве подозревается местный житель.

Как сообщает УСК по Минской области, с информацией о пропаже 55-летней женщины в милицию обратились родственники. 9 марта тело пропавшей было обнаружено в погребе её дома. Травмы на теле погибшей носили криминальный характер.

По подозрению в убийстве был задержан 44-летний гражданин. Мужчина ранее был судим за имущественные преступления. Согласно имеющейся информации, подозреваемый время от времени проживал у погибшей и помогал ей по хозяйству.