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В Березинском районе тело убитой топором женщины было обнаружено в погребе её дома

22 марта 2018 11:17
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Новости Беларуси. В Березинском районе обнаружено тело пенсионерки. В убийстве подозревается местный житель.  

Как сообщает УСК по Минской области, с информацией о пропаже 55-летней женщины в милицию обратились родственники. 9 марта тело пропавшей было обнаружено в погребе её дома. Травмы на теле погибшей носили криминальный характер.  

По подозрению в убийстве был задержан 44-летний гражданин. Мужчина ранее был судим за имущественные преступления. Согласно имеющейся информации, подозреваемый время от времени проживал у погибшей и помогал ей по хозяйству.  

В Березинском районе тело убитой топором женщины было обнаружено в погребе её дома-1

Фото: ГКСЭ  

В ходе допроса задержанного стало известно, что в конце февраля между пенсионеркой и фигурантом произошёл конфликт. Подозреваемый несколько раз ударил хозяйку топором, после чего отнёс тело в погреб.  

Соседям гражданин сообщил, что женщина уехала в больницу, а он остался присмотреть за домом.  

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.  

Весной 2018 года в Борисовском районе погибли два брата. 

Мужчины были убиты топором – здесь подробности.

# происшествия # Убийство

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