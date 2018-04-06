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На улице Славинского троллейбус не успел затормозить на красный свет и врезался в автобус

06 апреля 2018 19:44
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Новости Беларуси. ДТП на Славинского. 6 апреля около половины четвертого дня здесь столкнулись автобус и троллейбус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

На улице Славинского троллейбус не успел затормозить на красный свет и врезался в автобус -1

Последний не успел затормозить на красный сигнал светофора и врезался в автобус. В результате одна пассажирка с ушибом ноги была отправлена в больницу. Сейчас выясняются все детали происшествия.

На улице Славинского троллейбус не успел затормозить на красный свет и врезался в автобус -3

На улице Славинского троллейбус не успел затормозить на красный свет и врезался в автобус -5

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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