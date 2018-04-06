На улице Славинского троллейбус не успел затормозить на красный свет и врезался в автобус

Новости Беларуси. ДТП на Славинского. 6 апреля около половины четвертого дня здесь столкнулись автобус и троллейбус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Последний не успел затормозить на красный сигнал светофора и врезался в автобус. В результате одна пассажирка с ушибом ноги была отправлена в больницу. Сейчас выясняются все детали происшествия.