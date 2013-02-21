Жители многоэтажки Борисова были эвакуированы спасателями

Новости Минской области. Жителей одной из многоэтажек Борисова эвакуировали пожарные накануне вечером. Сначала в квартирах исчез свет, а в подъезде ощущался сильный запах дыма. 16 человек освободили из задымленного помещения спасатели.

Огонь возник в электрощитке. По предварительной версии, произошло короткое замыкание. По проводам огонь распространялся дальше.

Справиться с возгоранием удалось за 20 минут. В результате пожара огнем повреждена проводка во всем подъезде. Потерпевших нет. Электрики подключили освещение до утра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.