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Жители многоэтажки Борисова были эвакуированы спасателями

21 февраля 2013 15:38
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Новости Минской области. Жителей одной из многоэтажек Борисова эвакуировали пожарные накануне вечером. Сначала в квартирах исчез свет, а в подъезде ощущался сильный запах дыма. 16 человек освободили из задымленного помещения спасатели.

Огонь возник в электрощитке. По предварительной версии, произошло короткое замыкание. По проводам огонь распространялся дальше.

Справиться с возгоранием удалось за 20 минут. В результате пожара огнем повреждена проводка во всем подъезде. Потерпевших нет. Электрики подключили освещение до утра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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