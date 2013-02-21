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5 человек погибли при катастрофе легкомоторного самолета в штате Джорджия

21 февраля 2013 12:20
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Новости США. Пять человек погибли при катастрофе легкомоторного самолёта в американском штате Джорджия. Двое госпитализированы. Их состояние неизвестно.

Место аварии оцеплено. Причины ЧП выясняются.

Известно, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Незадолго до авиакрушения в аэропорту были зафиксированы перебои с электричеством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имена жертв и пострадавших пока не раскрываются, поскольку полиция и родственники не подтвердили их личные данные.

# происшествия # Авиакатастрофа

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