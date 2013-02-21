Прямой эфир

Крупный теракт в Дамаске: повреждено посольство России, сгорели автомобили, есть жертвы

21 февраля 2013 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сирии. В Центре столицы Сирии Дамаске прогремел мощный взрыв. В зоне ЧП работают полицейские и медики. Место происшествия оцеплено.

По предварительным данным, на воздух взлетел заминированный автомобиль. Есть жертвы. Среди них, в основном, мирные жители и учащиеся расположенной неподалеку школы.

Взрывной волной повреждены здания, расположенные в радиусе 300 метров. На месте теракта возник пожар, огнем уничтожены десятки автомобилей. Серьезный ущерб нанесен зданию посольства России. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

Ответственность за взрыв ни одна из экстремистских организаций пока на себя не взяла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Фотофакт # Терроризм

Другие новости рубрики

Все новости
21 февраля 2013 12:20

5 человек погибли при катастрофе легкомоторного самолета в штате Джорджия

Служащий банка в Шарковщине похитил с карт-счетов клиентов более Br400 млн
21 февраля 2013 10:27

Служащий банка в Шарковщине похитил с карт-счетов клиентов более Br400 млн

21 февраля 2013 09:41

С 9-метровой высоты в Минске упал строитель. Мужчина скончался на месте