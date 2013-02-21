Служащий банка в Шарковщине похитил с карт-счетов клиентов более Br400 млн

Новости Беларуси. В отношении жителя поселка Шарковщина возбуждено уголовное дело. Находясь на должности специалиста по обслуживанию физических лиц отдела розничного бизнеса одного из банков Витебской области, он завладел невостребованными банковскими кредитными картами клиентов банка, а затем с карт-счетов совершил хищение на сумму Br421,7 млн.



Как сообщает БелТА, в настоящее время возмещена сумма Br140 млн.

Банкиру-аферисту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Алексей Игнатков, старший оперуполномоченный 2-го отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома:

Данное преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 201 как «хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями». По данному факту было возбуждено уголовное дело. Устанавливаются дополнительные эпизоды его преступной деятельности.