Житель Витебска выманил у девушки золотые украшения якобы на лечение ребёнка
Новости Беларуси. Житель Витебска выманил у девушки украшения на лечение якобы больного ребенка.
По информации УВД Витебского облисполкома, 19-летняя девушка лишилась золотых украшений на сумму более 3 тысяч рублей. С мужчиной она познакомилась в соцсетях и начала активно общаться.
Новый знакомый в какой-то момент сказал, что у него есть ребенок, который болен, и ему нужны деньги на лечение. Их у девушки не было, поэтому мужчина предложил сдать в ломбард украшения из золота.
После того, как мужчина получил украшения, он попросил знакомую о еще одной услуге. Она должна была оформить на себя дорогой телефон, который сразу после приобретения передала мужчине.
Фото: УВД Витебского облисполкома
Спустя время встречи между парой резко сократились. Украшения и деньги вернуть не получилось. Девушка поняла, что была обманута. Она обратилась в милицию.
Подозреваемым оказался 27-летний мужчина. У него действительно есть ребенок, но он не нуждается в медпомощи. Все полученные деньги житель Витебска потратил на себя.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Правоохранители полагают, что мужчина мог не раз прибегать к подобной схеме обмана. Если у вас есть какая-либо информация о незаконной деятельности подозреваемого, её можно сообщить по телефонам +375-33-345-35-33 либо 102. Анонимность гарантируется.
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