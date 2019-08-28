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Житель Витебска выманил у девушки золотые украшения якобы на лечение ребёнка

28 августа 2019 09:30
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Новости Беларуси. Житель Витебска выманил у девушки украшения на лечение якобы больного ребенка.  

По информации УВД Витебского облисполкома, 19-летняя девушка лишилась золотых украшений на сумму более 3 тысяч рублей. С мужчиной она познакомилась в соцсетях и начала активно общаться.  

Новый знакомый в какой-то момент сказал, что у него есть ребенок, который болен, и ему нужны деньги на лечение. Их у девушки не было, поэтому мужчина предложил сдать в ломбард украшения из золота.  

После того, как мужчина получил украшения, он попросил знакомую о еще одной услуге. Она должна была оформить на себя дорогой телефон, который сразу после приобретения передала мужчине.  

Житель Витебска выманил у девушки золотые украшения якобы на лечение ребёнка-1

Фото: УВД Витебского облисполкома

Спустя время встречи между парой резко сократились. Украшения и деньги вернуть не получилось. Девушка поняла, что была обманута. Она обратилась в милицию.  

Подозреваемым оказался 27-летний мужчина. У него действительно есть ребенок, но он не нуждается в медпомощи. Все полученные деньги житель Витебска потратил на себя.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».  

Правоохранители полагают, что мужчина мог не раз прибегать к подобной схеме обмана. Если у вас есть какая-либо информация о незаконной деятельности подозреваемого, её можно сообщить по телефонам +375-33-345-35-33 либо 102. Анонимность гарантируется.  

Минчанин выманил у продавцов авто свыше $100 тысяч.  

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# Мошенничество # происшествия

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