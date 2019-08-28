Житель Витебска выманил у девушки золотые украшения якобы на лечение ребёнка

Новости Беларуси. Житель Витебска выманил у девушки украшения на лечение якобы больного ребенка.

По информации УВД Витебского облисполкома, 19-летняя девушка лишилась золотых украшений на сумму более 3 тысяч рублей. С мужчиной она познакомилась в соцсетях и начала активно общаться.

Новый знакомый в какой-то момент сказал, что у него есть ребенок, который болен, и ему нужны деньги на лечение. Их у девушки не было, поэтому мужчина предложил сдать в ломбард украшения из золота.

После того, как мужчина получил украшения, он попросил знакомую о еще одной услуге. Она должна была оформить на себя дорогой телефон, который сразу после приобретения передала мужчине.