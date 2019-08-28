Новости Беларуси. На учениях в Бешенковичах загорелся военный катер, есть пострадавшие.

По информации Министерства обороны, происшествие случилось 27 августа на объекте выполнения учебно-практических задач транспортных войск. При маневре буксира случилось возгорание двигателя катера.

В результате случившегося пострадали двое военнослужащих – они получили ожоги различной степени тяжести.

Пострадавшим была оперативно оказана помощь медиков. Сейчас угрозы для жизни военнослужащих нет.

Расследуются причины возгорания.