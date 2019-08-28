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На учениях в Бешенковичах загорелся военный катер

28 августа 2019 07:33
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Новости Беларуси. На учениях в Бешенковичах загорелся военный катер, есть пострадавшие.  

По информации Министерства обороны, происшествие случилось 27 августа на объекте выполнения учебно-практических задач транспортных войск. При маневре буксира случилось возгорание двигателя катера.  

В результате случившегося пострадали двое военнослужащих – они получили ожоги различной степени тяжести.  

Пострадавшим была оперативно оказана помощь медиков. Сейчас угрозы для жизни военнослужащих нет.   

Расследуются причины возгорания.   

# Пожар # происшествия

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