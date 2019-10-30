Житель Витебска перевёл «магу» за оказание услуг более 41 тысячи рублей

39-летний мужчина нашел в соцсетях объявление об оказании магических услуг. Житель Витебска обратился по номеру телефона, который был указан на странице. С февраля по июнь 2017 года, когда якобы мужчине оказывалась помощь, он должен был переводить за нее деньги. Всего потерпевший перечислил женщине более 41 тысячи рублей.

По информации Следственного комитета, расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Новости Беларуси. Житель Витебска перевел женщине, которая выдавала себя за мага, крупную сумму денег.

В октябре нынешнего года мужчина обратился к правоохранителям, потому что понял, что его обманули – результат от ритуалов не произошел.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь.

По подозрению в преступлении задержана 26-летняя гомельчанка. Женщина представлялась в соцсетях «Карабиной Анной Николаевной».