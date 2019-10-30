В Полоцком районе молодой человек напал с ножом на таксиста

Новости Беларуси. В Полоцком районе 17-летний парень напал с ножом на таксиста.

По информации УВД Витебского облисполкома, 29 октября правоохранители получили сообщение о нападении пассажира на таксиста на автодороге Р-14 рядом с деревней Бездедовичи.

Пострадавший рассказал прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе, что около 23 часов он находился рядом с рестораном «Двина». В какой-то момент к мужчине подошел молодой человек в нетрезвом виде. Он попросил завезти его в деревню Фариново. При этом парень объяснил, что у него нет при себе денег, поэтому он в залог дал таксисту свой мобильный телефон.