BMW и Renault столкнулись в Минске: одного из пассажиров заблокировало

Новости Беларуси. Около восьми утра в центре Минска произошла авария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Около восьми утра в центре Минска произошла авария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На путепроводе недалеко от площади Независимости столкнулись BMW и Renault. Один из пассажиров оказался заблокирован. Ему понадобилась помощь спасателей и медиков.
ГАИ рекомендует водителям уже сейчас менять шины и быть внимательными. Утром на дорогах гололедица.
В Минске перевернулся и перекрыл две полосы микроавтобус: пробка растянулась на несколько километров