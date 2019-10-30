BMW и Renault столкнулись в Минске: одного из пассажиров заблокировало

Новости Беларуси. Около восьми утра в центре Минска произошла авария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На путепроводе недалеко от площади Независимости столкнулись BMW и Renault. Один из пассажиров оказался заблокирован. Ему понадобилась помощь спасателей и медиков.