Прямой эфир

BMW и Renault столкнулись в Минске: одного из пассажиров заблокировало

30 октября 2019 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около восьми утра в центре Минска произошла авария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

BMW и Renault столкнулись в Минске: одного из пассажиров заблокировало-1

На путепроводе недалеко от площади Независимости столкнулись BMW и Renault. Один из пассажиров оказался заблокирован. Ему понадобилась помощь спасателей и медиков.

BMW и Renault столкнулись в Минске: одного из пассажиров заблокировало-4

BMW и Renault столкнулись в Минске: одного из пассажиров заблокировало-6

ГАИ рекомендует водителям уже сейчас менять шины и быть внимательными. Утром на дорогах гололедица.

В Минске перевернулся и перекрыл две полосы микроавтобус: пробка растянулась на несколько километров

BMW и Renault столкнулись в Минске: одного из пассажиров заблокировало-9

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В детском саду на проспекте Рокоссовского загорелась плита: 155 человек эвакуировали
30 октября 2019 14:44

В детском саду на проспекте Рокоссовского загорелась плита: 155 человек эвакуировали

По факту гибели рабочего при взрыве котла в Жодино возбуждено уголовное дело
30 октября 2019 14:20

По факту гибели рабочего при взрыве котла в Жодино возбуждено уголовное дело

Пять пожаров произошло за сутки в Минской области
30 октября 2019 14:04

Пять пожаров произошло за сутки в Минской области