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В Минске перевернулся и перекрыл две полосы микроавтобус: пробка растянулась на несколько километров

30 октября 2019 14:48
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Новости Беларуси. Серия аварий усложнила дорожную обстановку в столице в утренний час-пик. Виной всему мороз и невнимательность автомобилистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске перевернулся и перекрыл две полосы микроавтобус: пробка растянулась на несколько километров-1

Около семи утра на пересечении МКАД и Игуменского тракта перевернулся микроавтобуса Mercedes. Водитель автомобиля не учел погодные условия и наехал на ограждение.

В Минске перевернулся и перекрыл две полосы микроавтобус: пробка растянулась на несколько километров-4

В результате никто не пострадал, но автомобиль перекрыл сразу две полосы. В итоге пробка растянулась на несколько километров.

BMW и Renault столкнулись в Минске: одного из пассажиров заблокировало

В Минске перевернулся и перекрыл две полосы микроавтобус: пробка растянулась на несколько километров-7

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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