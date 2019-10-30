В Минске перевернулся и перекрыл две полосы микроавтобус: пробка растянулась на несколько километров

Новости Беларуси. Серия аварий усложнила дорожную обстановку в столице в утренний час-пик. Виной всему мороз и невнимательность автомобилистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Серия аварий усложнила дорожную обстановку в столице в утренний час-пик. Виной всему мороз и невнимательность автомобилистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около семи утра на пересечении МКАД и Игуменского тракта перевернулся микроавтобуса Mercedes. Водитель автомобиля не учел погодные условия и наехал на ограждение.
В результате никто не пострадал, но автомобиль перекрыл сразу две полосы. В итоге пробка растянулась на несколько километров.
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