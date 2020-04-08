На Могилёвском шоссе произошла авария с участием четырёх машин: есть пострадавшие

Новости Беларуси. Серьезное ДТП с участием четырех автомобилей произошло около 9 утра на Могилевском шоссе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

44-летний водитель Ford двигался со стороны Селицкого в сторону поселка Сосны. Из-за несоблюдения дистанции он врезался в Mercedes, который остановился у пешеходного перехода. От удара авто отбросило на стоявший впереди Opel. А двигавшийся рядом водитель Audi не среагировал на ситуацию и врезался в образовавшуюся преграду из машин. В результате ДТП пострадали двое пассажиров.