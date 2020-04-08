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На Могилёвском шоссе произошла авария с участием четырёх машин: есть пострадавшие

08 апреля 2020 13:45
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Новости Беларуси. Серьезное ДТП с участием четырех автомобилей произошло около 9 утра на Могилевском шоссе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Могилёвском шоссе произошла авария с участием четырёх машин: есть пострадавшие-1
На Могилёвском шоссе произошла авария с участием четырёх машин: есть пострадавшие-2

44-летний водитель Ford двигался со стороны Селицкого в сторону поселка Сосны. Из-за несоблюдения дистанции он врезался в Mercedes, который остановился у пешеходного перехода. От удара авто отбросило на стоявший впереди Opel. А двигавшийся рядом водитель Audi не среагировал на ситуацию и врезался в образовавшуюся преграду из машин. В результате ДТП пострадали двое пассажиров.

Напомним, накануне на Могилёвском шоссе также произошло ДТП – женщина-водитель врезалась в осветительную мачту (подробнее здесь).

# Авария

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