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Житель Светлогорска застрял головой в металлическом заборе. Понадобилась помощь спасателей

22 января 2021 10:43
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Новости Беларуси. Категорически нельзя преодолевать препятствия так, как сделал этот мужчина. Ведь забор на то и забор, чтобы его обходить. Иначе все может закончиться не так благополучно, как в Светлогорске. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Житель Светлогорска застрял головой в металлическом заборе. Понадобилась помощь спасателей-1

Помощь ваша нужна.

– А что случилось?

Житель Светлогорска застрял головой в металлическом заборе. Понадобилась помощь спасателей-4

– Взял в забор металлический голову запихнул. Сейчас не могут его оттуда вытащить. Спилить, может, один прут. Окажите, пожалуйста, помощь, достаньте его.

– Хорошо, сейчас.

# ЧП # происшествия # Евгений Поболовец # Фотофакт

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