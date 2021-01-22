Житель Светлогорска застрял головой в металлическом заборе. Понадобилась помощь спасателей

Новости Беларуси. Категорически нельзя преодолевать препятствия так, как сделал этот мужчина. Ведь забор на то и забор, чтобы его обходить. Иначе все может закончиться не так благополучно, как в Светлогорске. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.