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Был судим, привлекался за хулиганство и хищение. Что известно о мужчине, который совершил самоподжог в центре Минска?

22 января 2021 10:36
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Новости Беларуси. Хулиганство, хищение, уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков – и это лишь то, что на данный момент удалось узнать о мужчине, который 22 января совершил самоподжог в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Был судим, привлекался за хулиганство и хищение. Что известно о мужчине, который совершил самоподжог в центре Минска?-1

Не исключено, что дальнейшие исследования укажут еще и на психическую неуравновешенность. Зато тот самый случай, когда так называемые независимые каналы подхватят и распространят информацию, утверждая, что во всем виновата власть, мол, довели.  

В действительности – все по уже известным схемам Шарпа. Подобных примеров во Всемирной паутине немало.  

Был судим, привлекался за хулиганство и хищение. Что известно о мужчине, который совершил самоподжог в центре Минска?-4

Известно также, что работал молодой человек в троллейбусном парке. Постоянно пил и не выходил на смены. Мужчину спасли оказавшиеся рядом сотрудник милиции и случайный прохожий, потушив огонь за 30 секунд. Пострадавший доставлен в больницу с ожогами средней тяжести.  

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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