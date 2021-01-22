Был судим, привлекался за хулиганство и хищение. Что известно о мужчине, который совершил самоподжог в центре Минска?
Новости Беларуси. Хулиганство, хищение, уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков – и это лишь то, что на данный момент удалось узнать о мужчине, который 22 января совершил самоподжог в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не исключено, что дальнейшие исследования укажут еще и на психическую неуравновешенность. Зато тот самый случай, когда так называемые независимые каналы подхватят и распространят информацию, утверждая, что во всем виновата власть, мол, довели.
В действительности – все по уже известным схемам Шарпа. Подобных примеров во Всемирной паутине немало.
Известно также, что работал молодой человек в троллейбусном парке. Постоянно пил и не выходил на смены. Мужчину спасли оказавшиеся рядом сотрудник милиции и случайный прохожий, потушив огонь за 30 секунд. Пострадавший доставлен в больницу с ожогами средней тяжести.