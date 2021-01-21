Пять автомобилей столкнулись в районе «Борисовского тракта» в Минске

Новости Беларуси. Авария с участием пяти авто произошла в районе «Борисовского тракта». Утро 21 января в Минске началось с крупной пробки на проспекте Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виной тому – водитель Volkswagen. Он двигался в сторону кольцевой дороги, не справился с управлением, выехал на встречку. Там столкнулся со Skoda. Ее откинуло на противоположную сторону. В итоге пять машин повреждено. Водитель Volkswagen в больнице.