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Пять автомобилей столкнулись в районе «Борисовского тракта» в Минске

21 января 2021 10:42
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Новости Беларуси. Авария с участием пяти авто произошла в районе «Борисовского тракта». Утро 21 января в Минске началось с крупной пробки на проспекте Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять автомобилей столкнулись в районе «Борисовского тракта» в Минске-1

Виной тому – водитель Volkswagen. Он двигался в сторону кольцевой дороги, не справился с управлением, выехал на встречку. Там столкнулся со Skoda. Ее откинуло на противоположную сторону. В итоге пять машин повреждено. Водитель Volkswagen в больнице.

В связи с резким потеплением ГАИ призывает водителей быть осторожными на дорогах.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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