На Орловской Land Rover врезался в троллейбус, который стоял на остановке. Погиб мужчина

Новости Беларуси. Авария произошла в Центральном районе столицы, есть погибший, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло на улице Орловской.
Новости Беларуси. Авария произошла в Центральном районе столицы, есть погибший, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло на улице Орловской.
35-летний водитель Land Rover двигался со стороны улицы Нововиленской в направлении Старовиленского тракта. Около дома № 53 его автомобиль врезался в троллейбус, который стоял на остановочном пункте для посадки-высадки пассажиров.
В результате столкновения пострадал водитель внедорожника. По предположению медиков, он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Мужчина скончался в больнице.
По факту ДТП проводится проверка.