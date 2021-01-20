На Орловской Land Rover врезался в троллейбус, который стоял на остановке. Погиб мужчина

Новости Беларуси. Авария произошла в Центральном районе столицы, есть погибший, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло на улице Орловской.

35-летний водитель Land Rover двигался со стороны улицы Нововиленской в направлении Старовиленского тракта. Около дома № 53 его автомобиль врезался в троллейбус, который стоял на остановочном пункте для посадки-высадки пассажиров.