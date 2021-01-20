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На Орловской Land Rover врезался в троллейбус, который стоял на остановке. Погиб мужчина

20 января 2021 13:42
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Новости Беларуси. Авария произошла в Центральном районе столицы, есть погибший, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло на улице Орловской.

На Орловской Land Rover врезался в троллейбус, который стоял на остановке. Погиб мужчина-1

35-летний водитель Land Rover двигался со стороны улицы Нововиленской в направлении Старовиленского тракта. Около дома № 53 его автомобиль врезался в троллейбус, который стоял на остановочном пункте для посадки-высадки пассажиров.

На Орловской Land Rover врезался в троллейбус, который стоял на остановке. Погиб мужчина-4

В результате столкновения пострадал водитель внедорожника. По предположению медиков, он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Мужчина скончался в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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