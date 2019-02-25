Житель Смолевичского района обвиняется в убийстве беспомощной матери

Во время расследования подозреваемый утверждал, что его мать скончалась от болезни, а травмы у женщины появились из-за падения.

Как сообщает УСК по Минской области, ночью 13 октября 2018 года в деревне Лужки медработники констатировали смерть 69-летней местной жительницы. На её теле были следы криминального характера, что стало основанием для возбуждения уголовного дела и задержания 43-летнего сына женщины.

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела по факту убийства жителем Смолевичского района своей матери.

Установлено, что безработный гражданин жил вместе с матерью. После инсульта женщина не могла двигаться, ей требовался постоянный уход. Накануне произошедшего мужчина получил пенсию своей матери и употребил алкоголь.

Когда женщине потребовалась помощь, фигурант разозлился и нанёс матери более 60 ударов, что привело к её смерти. После содеянного мужчина пошёл спать. Когда гражданин обнаружил женщину мёртвой, он попытался скрыть следы преступления и позвонил в скорую.

Мужчина обвиняется в жестоком убийстве беспомощного. Обвиняемый заключён под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру.

Зимой 2019 года в Минске была убита 61-летняя женщина.