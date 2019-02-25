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Житель Смолевичского района обвиняется в убийстве беспомощной матери

25 февраля 2019 06:56
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела по факту убийства жителем Смолевичского района своей матери.  

Как сообщает УСК по Минской области, ночью 13 октября 2018 года в деревне Лужки медработники констатировали смерть 69-летней местной жительницы. На её теле были следы криминального характера, что стало основанием для возбуждения уголовного дела и задержания 43-летнего сына женщины.  

Во время расследования подозреваемый утверждал, что его мать скончалась от болезни, а травмы у женщины появились из-за падения.  

Житель Смолевичского района обвиняется в убийстве беспомощной матери-1

Фото: УСК по Минской области  

Установлено, что безработный гражданин жил вместе с матерью. После инсульта женщина не могла двигаться, ей требовался постоянный уход. Накануне произошедшего мужчина получил пенсию своей матери и употребил алкоголь.  

Когда женщине потребовалась помощь, фигурант разозлился и нанёс матери более 60 ударов, что привело к её смерти. После содеянного мужчина пошёл спать. Когда гражданин обнаружил женщину мёртвой, он попытался скрыть следы преступления и позвонил в скорую.  

Мужчина обвиняется в жестоком убийстве беспомощного. Обвиняемый заключён под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру.  

Зимой 2019 года в Минске была убита 61-летняя женщина.  

По подозрению в совершении преступления был задержан её сын – подробнее здесь.  

# Убийство # происшествия

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