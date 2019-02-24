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«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

24 февраля 2019 18:45
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Новости Беларуси. В смертельном ДТП в Ружанах погибли 44-летняя женщина и 6-месячный ребенок, бабушка и внучка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В аварии в Ружанах погибли 6-месячный мальчик и его бабушка: на людей упали брёвна из лесовоза

Их завалило бревнами, которые упали из перевернувшегося прицепа большегрузного МАЗа. 25-летнюю маму девочки забрала скорая.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке-1

Дорога, по которой ехал большегруз, – часть республиканской трассы Р44. Городской участок улицы тротуарами не оборудован, и люди вынуждены ходить по узкой грунтовой обочине. Местные жители уверяют, что тревогу били не единожды, но решения так и не дождались. Ситуацию усугубляет еще и то, что такая дорога – не единственная. Кто виноват и что делать?

О трагедии недельной давности на злосчастном перекрестке в Ружанах напоминают лишь цветы, игрушки да опилки от бревен. Лес в Ивацевичи везли, как обычно, по республиканской трассе прямо через центр поселка. Как выяснилось позже, с нарушениями. На повороте прицеп с бревнами опрокинулся прямо на двух женщин с ребенком. Шансы спастись – минимальные. Дорога здесь сужается: проезжая часть, обочина и сразу забор.

Чтобы это не было тротуара! Ни проехать ни пройти. А посмотрите какое движение тут – фуры, лесовозы.

Движение на республиканской трассе действительно интенсивное. Трафик для поселка сумасшедший. Ограничение скорости соблюдают далеко не все. Большегрузы идут один за другим. Рядом – крупное хозяйство. Целые караваны из фур и техники вынуждены лавировать между людьми. По такой полосе препятствий ежедневно передвигается и местный почтальон.

Опасаюсь. Я всегда схожу в сторону. Подальше, не здесь.

Опасным маршрутом по дороге жители ближайших улиц были обеспокоены и до трагедии. Говорят, проблему отсутствия тротуаров, пешеходного перехода или светофора поднимали, и не раз.

Вячеслав Шпак, житель городского поселка Ружаны:
Люди боялись. За детей боялись. У нас же школа рядом здесь. Еще взрослый сможет как-то сориентироваться, дорогу послушать.

Любовь Марковская, жительница городского поселка Ружаны:
Это на моей памяти уже третий раз трупы. И обращались, и писали люди – никто внимания не обращает.

Однако в ГАИ от коварного перекрестка угрозы пешеходам не увидели. Не дошли тревоги людей и до местной власти.  

Оксана Манчик, председатель Ружанского сельисполкома:
Каких-либо обращений за период моей работы (за последние пять лет) у нас нет. С предложением какого-либо обустройства лежачих полицейских, светофора. Не было таких обращений в сельисполком. Было одно обращение, но оно связано с прилегающей к данной дороге.

Оптимальный выход в этом случае – объездная дорога. Но в то же время это самый трудоемкий и затратный вариант. Хоть и не единственный.

Петр Бутрим, корреспондент:
По нормативам полноценный тротуар предусмотрен только в тех местах, где интенсивность движения пешеходов больше 200 человек в сутки. Но далеко не всегда этот показатель отражает реальную опасность на дороге. А тем временем количество ДТП увеличивается вопреки всем прогнозам.

Как выяснилось, в целом по району в капитальном ремонте нуждаются почти 80 % дорог республиканского значения. Тротуарами за несколько лет обустроили всего один километр.

Владимир Пунько, начальник Пружанского ДЭУ-25:
Мы делаем в основном укрепленные обочины. Вот за четыре года мы сделали порядка 21 километра укрепленных обочин. Это когда к проезжей части добавляется 1,5-2 метра. Это для безопасности пешеходов, велосипедистов.

Похожая картина и на местных автодорогах. В Брестской области тротуары или велодорожки сегодня есть на менее чем 3 % всей протяженности. Где они появятся в будущем  решает комиссия по повышению безопасности дорожного движения.

Геннадий Панасюк, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома:
Рекомендацией комиссии в прошлом году было устройство 11 километров новых тротуарных дорожек. Это устройство светофорных объектов, ликвидация в отдельных местах нерегулируемых пешеходных переходов либо устройство новых.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке-4

За безопасный путь в школу своих детей уже не первый год продолжает бороться и Александр Онохов. Просьба многодетного отца – обустроить тротуары или сделать движение на проблемных улицах односторонним. Но письма в райисполком пока результатов не дали.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке-7

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке-9

Александр Онохов, житель Пружан
Особенно это актуально зимой. Утром, когда дети идут в школу, темно. Вторая смена возвращается домой  тоже темно. И снег, который сгребают, не дает даже по краю пройти. Приходится идти по проезжей части.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке-12

Опасный участок в Ружанах приведут в порядок уже в 2019 году. Однако подобных мест для экстремальных прогулок по краю дороги остается достаточно много. Сделать безопасными все и сразу невозможно. Главное, чтобы напоминанием об этом не становились случаи гибели пешеходов.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке-15

# Авария в Брестской области # происшествия # Вячеслав Шпак # Любовь Марковская # Оксана Манчик # Пётр Бутрим # Владимир Пунько # Геннадий Панасюк # Фотофакт

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