На пожаре в Осиповичах погибла женщина, её личность устанавливается

Новости Беларуси. 23 февраля около половины двенадцатого ночи в Осиповичах произошёл пожар в жилом доме.

Как сообщает Могилёвское ОУМЧС, в огне погибла женщина, её личность устанавливается. Спасателями был вынесен на улицу и передан медработникам 63-летний хозяин дома.