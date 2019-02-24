На пожаре в Осиповичах погибла женщина, её личность устанавливается

Новости Беларуси. 23 февраля около половины двенадцатого ночи в Осиповичах произошёл пожар в жилом доме.
Как сообщает Могилёвское ОУМЧС, в огне погибла женщина, её личность устанавливается. Спасателями был вынесен на улицу и передан медработникам 63-летний хозяин дома.
Мужчина находился в бессознательном состоянии. Пострадавший госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения».
Пламенем повреждено имущество в доме. Причина возгорания выясняется.
На неделе в Минске случился пожар в квартире по проспекту Любимова.
Погибла 43-летняя женщина – здесь подробности.