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На пожаре в Осиповичах погибла женщина, её личность устанавливается

24 февраля 2019 13:58
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Новости Беларуси. 23 февраля около половины двенадцатого ночи в Осиповичах произошёл пожар в жилом доме.  

Как сообщает Могилёвское ОУМЧС, в огне погибла женщина, её личность устанавливается. Спасателями был вынесен на улицу и передан медработникам 63-летний хозяин дома.  

На пожаре в Осиповичах погибла женщина, её личность устанавливается-1

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Мужчина находился в бессознательном состоянии. Пострадавший госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения».  

На пожаре в Осиповичах погибла женщина, её личность устанавливается-4

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Пламенем повреждено имущество в доме. Причина возгорания выясняется.  

На пожаре в Осиповичах погибла женщина, её личность устанавливается-7

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

На неделе в Минске случился пожар в квартире по проспекту Любимова. 

Погибла 43-летняя женщина – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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