Житель Слуцка ограбил магазин, ударив продавца топором несколько раз

Новости Минской области. В Слуцке разыскивают злоумышленника, который вечером в первый день нового года совершил разбойное нападение на магазин.

Около 7 часов вечера неизвестный мужчина вошел в незапертое складское помещение магазина, в служебный кабинет заместителя директора, и несколько раз ударил топором продавца по руке. Затем забрал инкассаторскую сумку с более чем 50 миллионами белорусских рублей и убежал.

Пострадавшая в больницу не госпитализирована. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.