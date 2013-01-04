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Житель Слуцка ограбил магазин, ударив продавца топором несколько раз

04 января 2013 11:53
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Новости Минской области. В Слуцке разыскивают злоумышленника, который вечером в первый день нового года совершил разбойное нападение на магазин.

Около 7 часов вечера неизвестный мужчина вошел в незапертое складское помещение магазина, в служебный кабинет заместителя директора, и несколько раз ударил топором продавца по руке. Затем забрал инкассаторскую сумку с более чем 50 миллионами белорусских рублей и убежал.

Пострадавшая в больницу не госпитализирована. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Ограбление # происшествия # Криминал

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