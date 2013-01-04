В Дамаске от взрыва на заправке 10 человек погибли

Новости Сирии. Сильный взрыв произошел на одной из заправок в Дамаске. В результате теракта погибли, как минимум, 10 человек, около 40 получили ранения.

Взрыв произошел в северном районе столицы — Барзе. На воздух взлетел заминированный автомобиль. По словам очевидцев, на АЗС стояла очередь желающих заправиться. Последнее время в Сирии наблюдаются перебои с топливом, и на заправках всегда многолюдно.

Уже в первый день нового года в стране погибли более сотни человек. Из них большинство — мирные жители. К началу 2013 число погибших в результате конфликта превысило 60 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.