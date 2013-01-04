На Филиппинах неизвестный застрелил беременную женщину и ребенка

Новости Филиппин. Кровавая разборка на Филиппинах. В пригороде Манилы пьяный мужчина открыл беспорядочную стрельбу прямо по прохожим.

В результате погибли как минимум 5 человек, среди которых ребенок и беременная женщина. Пострадали более десятка.

Очевидцы трагедии, которая развернулась в пригороде Манилы, рассказывают, что вооруженный мужчина заходил в жилые дома и открывал стрельбу. У него также был сообщник, который сейчас в розыске. Сам злоумышленник оказал полиции сопротивление и был убит. Мотивы преступления пока не ясны, по данным местных жителей, накануне он много пил. Полиция утверждает, что он увлекался наркотиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.