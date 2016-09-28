В Дзержинске пенсионерка фальшивыми деньгами попыталась рассчитаться в магазине

Новости Беларуси. В Дзержинске попытались сбыть фальшивые деньги.

В одном из магазинов города рассчитаться поддельной купюрой в 50 тысяч неденоминированных рублей попыталась пенсионерка.

Однако продавец сразу почувствовала неладное и нажала тревожную кнопку. Пожилая женщина рассказала правохраннителям, что деньги ей передал односельчанин и о том, что купюра фальшивая, она не знала. Выяснив личность предполагаемого преступника, милиционеры наведались к нему в гости с обыском.

Там был найден лист бумаги с напечатанными на нем тремя денежными купюрами достоинством 50 тысяч неденоминированных рублей с одинаковыми номерными знаками.

А вот кто напечатал поддельные деньги – пока неизвестно. Между тем сельчанина все же задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.