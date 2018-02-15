Житель Польши на BMW врезался в дерево в Бресте. 24-летняя девушка госпитализирована

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, BMW управлял 25-летний гражданин Польши. Перестраиваясь из правого в левый ряд автомобиль столкнулся с попутной машиной SEAT, за рулём которой находился 27-летний брестчанин.

Новости Беларуси. Вечером 14 февраля в Бресте BMW столкнулся с SEAT. ДТП произошло на улице Лейтенанта Рябцева.

От удара BMW выбросило за пределы дороги и автомобиль врезался в дерево. В ДТП пострадала 24-летняя брестчанка, которая ехала вместе с жителем Польши. Девушка была госпитализирована.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Зимой прошлого года в Житковичском районе в ДТП погибло трое молодых парней.