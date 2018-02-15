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Житель Польши на BMW врезался в дерево в Бресте. 24-летняя девушка госпитализирована

15 февраля 2018 09:14
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Новости Беларуси. Вечером 14 февраля в Бресте BMW столкнулся с SEAT. ДТП произошло на улице Лейтенанта Рябцева.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, BMW управлял 25-летний гражданин Польши. Перестраиваясь из правого в левый ряд автомобиль столкнулся с попутной машиной SEAT, за рулём которой находился 27-летний брестчанин.  

Житель Польши на BMW врезался в дерево в Бресте. 24-летняя девушка госпитализирована-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

От удара BMW выбросило за пределы дороги и автомобиль врезался в дерево. В ДТП пострадала 24-летняя брестчанка, которая ехала вместе с жителем Польши. Девушка была госпитализирована.  

Выясняются обстоятельства произошедшего.  

Зимой прошлого года в Житковичском районе в ДТП погибло трое молодых парней.  

Автомобиль превратился в груду металла – подробнее здесь.  

# происшествия # Авария в Бресте

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