Житель Польши на BMW врезался в дерево в Бресте. 24-летняя девушка госпитализирована
Новости Беларуси. Вечером 14 февраля в Бресте BMW столкнулся с SEAT. ДТП произошло на улице Лейтенанта Рябцева.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, BMW управлял 25-летний гражданин Польши. Перестраиваясь из правого в левый ряд автомобиль столкнулся с попутной машиной SEAT, за рулём которой находился 27-летний брестчанин.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
От удара BMW выбросило за пределы дороги и автомобиль врезался в дерево. В ДТП пострадала 24-летняя брестчанка, которая ехала вместе с жителем Польши. Девушка была госпитализирована.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
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