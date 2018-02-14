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СК ищет очевидцев пожара в деревне Прудище: на данный момент установлена личность одного из трех погибших

14 февраля 2018 16:19
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Новости Беларуси. Следственный комитет обращается ко всем, кто мог стать случайным очевидцем пожара в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

СК ищет очевидцев пожара в деревне Прудище: на данный момент установлена личность одного из трех погибших -1

В ночь с 10 на 11 февраля в деревне Прудище горел дом. Погибли три человека. Сейчас правоохранители устанавливают личности двух погибших и причины ЧП. Назначен ряд экспертиз.  

СК ищет очевидцев пожара в деревне Прудище: на данный момент установлена личность одного из трех погибших -4

Татьяна Белоног, официальный представитель Следственного комитета по Минской области:
Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, изъяты и зафиксированы предметы, следы, пожарный мусор. Погибшие тела были извлечены из помещения кухни, где имелась отопительная печь. Сведения о криминальном характере их смерти в ходе первоначальных следственных действия не выявлено. Установлена личность одного мужчины. Им оказался племянник хозяина дома. Погибший мужчина житель Минска 1977 года рождения.  

СК ищет очевидцев пожара в деревне Прудище: на данный момент установлена личность одного из трех погибших -6

Известно, что хозяин дома живет за границей. По предварительной информации, причиной смерти трех человек могло стать отравление чадом.

СК ищет очевидцев пожара в деревне Прудище: на данный момент установлена личность одного из трех погибших -8

# происшествия # Пожар в Минской области # Татьяна Белоног

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