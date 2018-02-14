СК ищет очевидцев пожара в деревне Прудище: на данный момент установлена личность одного из трех погибших

Новости Беларуси. Следственный комитет обращается ко всем, кто мог стать случайным очевидцем пожара в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Следственный комитет обращается ко всем, кто мог стать случайным очевидцем пожара в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В ночь с 10 на 11 февраля в деревне Прудище горел дом. Погибли три человека. Сейчас правоохранители устанавливают личности двух погибших и причины ЧП. Назначен ряд экспертиз.
Татьяна Белоног, официальный представитель Следственного комитета по Минской области:
Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, изъяты и зафиксированы предметы, следы, пожарный мусор. Погибшие тела были извлечены из помещения кухни, где имелась отопительная печь. Сведения о криминальном характере их смерти в ходе первоначальных следственных действия не выявлено. Установлена личность одного мужчины. Им оказался племянник хозяина дома. Погибший мужчина житель Минска 1977 года рождения.
Известно, что хозяин дома живет за границей. По предварительной информации, причиной смерти трех человек могло стать отравление чадом.