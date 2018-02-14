СК ищет очевидцев пожара в деревне Прудище: на данный момент установлена личность одного из трех погибших

Новости Беларуси. Следственный комитет обращается ко всем, кто мог стать случайным очевидцем пожара в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ночь с 10 на 11 февраля в деревне Прудище горел дом. Погибли три человека. Сейчас правоохранители устанавливают личности двух погибших и причины ЧП. Назначен ряд экспертиз.

Татьяна Белоног, официальный представитель Следственного комитета по Минской области:

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, изъяты и зафиксированы предметы, следы, пожарный мусор. Погибшие тела были извлечены из помещения кухни, где имелась отопительная печь. Сведения о криминальном характере их смерти в ходе первоначальных следственных действия не выявлено. Установлена личность одного мужчины. Им оказался племянник хозяина дома. Погибший мужчина житель Минска 1977 года рождения.