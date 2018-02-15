В Польше белорус на фуре сбил двух водителей на трассе
В Польше 9 февраля белорусский дальнобойщик на фуре сбил двух водителей, которые вышли на автомагистраль.
Как сообщает Kurier Poranny, жертвами стали 29-летний житель Кракова и 40-летний житель города Замбрув. Их автомобили столкнулись, водители вышли на дорогу, чтобы разобраться в ситуации, где мужчин сбила фура. За рулём грузовика находился белорус. В ДТП оба жителя Польши получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте.
Ведётся расследование. Следователи пришли к выводу, что белорус не нарушал ПДД, но возможности избежать столкновения он не имел. Установлено, что мужчина был трезв. Правоохранители не потребовали заключения подозреваемого под стражу, они ограничились взятием залога на сумму около 1200 долларов.
По словам следователей, водитель фуры не нарушал ПДД и не имел шансов избежать наезда. Тем не менее, белорусу грозит 8 лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом.
Зимой 2018 года в Польше погиб 43-летний белорус.
Тело погибшего доставлено в морг Белостока – подробности здесь.