В Польше белорус на фуре сбил двух водителей на трассе

В Польше 9 февраля белорусский дальнобойщик на фуре сбил двух водителей, которые вышли на автомагистраль. Как сообщает Kurier Poranny, жертвами стали 29-летний житель Кракова и 40-летний житель города Замбрув. Их автомобили столкнулись, водители вышли на дорогу, чтобы разобраться в ситуации, где мужчин сбила фура. За рулём грузовика находился белорус. В ДТП оба жителя Польши получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте.

Фото: Kurier Poranny

Ведётся расследование. Следователи пришли к выводу, что белорус не нарушал ПДД, но возможности избежать столкновения он не имел. Установлено, что мужчина был трезв. Правоохранители не потребовали заключения подозреваемого под стражу, они ограничились взятием залога на сумму около 1200 долларов.

Фото: Kurier Poranny