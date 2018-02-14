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В Молодечно столкнулись два грузовика: одного из водителей зажало в кабине

14 февраля 2018 16:39
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Новости Беларуси. Накануне в Молодечно столкнулись два грузовика. Машины не разминулись на перекрестке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Молодечно столкнулись два грузовика: одного из водителей зажало в кабине -1

Всерьез пострадал один из водителей: его сильно зажало в кабине. Повреждены и автомобили. 

В Молодечно столкнулись два грузовика: одного из водителей зажало в кабине -3

Один из них, кстати, вез 10 тонн спиртосодержащей жидкости, второй – песок. Вся эта «гремучая смесь» разлилась по дороге. ГАИ Молодечно выясняет обстоятельства ДТП.  

В Молодечно столкнулись два грузовика: одного из водителей зажало в кабине -5

В Молодечно столкнулись два грузовика: одного из водителей зажало в кабине -7

В Молодечно столкнулись два грузовика: одного из водителей зажало в кабине -9

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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