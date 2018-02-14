В Молодечно столкнулись два грузовика: одного из водителей зажало в кабине

Новости Беларуси. Накануне в Молодечно столкнулись два грузовика. Машины не разминулись на перекрестке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Накануне в Молодечно столкнулись два грузовика. Машины не разминулись на перекрестке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всерьез пострадал один из водителей: его сильно зажало в кабине. Повреждены и автомобили.
Один из них, кстати, вез 10 тонн спиртосодержащей жидкости, второй – песок. Вся эта «гремучая смесь» разлилась по дороге. ГАИ Молодечно выясняет обстоятельства ДТП.