В Молодечно столкнулись два грузовика: одного из водителей зажало в кабине

Новости Беларуси. Накануне в Молодечно столкнулись два грузовика. Машины не разминулись на перекрестке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всерьез пострадал один из водителей: его сильно зажало в кабине. Повреждены и автомобили.