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Автомобиль превратился в груду металла: трое молодых парней погибли в ДТП в Житковичском районе

04 декабря 2017 10:20
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Новости Беларуси. В Житковичском районе в результате ДТП погибли три молодых парня.

По информации СК, авария произошла 3 декабря днем. Водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу, съехал в кювет, столкнулся с деревом и опрокинулся.

В салоне транспортного средства находились три человека. Точная информация о том, кто находился за рулем автомобиля, устанавливается.

Автомобиль превратился в груду металла: трое молодых парней погибли в ДТП в Житковичском районе-1

Фото: СК

По предварительной информации, в автомобиле находился 18-летний владелец транспортного средства без прав.

И водителя, и пассажиров выбросило из салона автомобиля. Пассажиры, которым было 18 и 29 лет, погибли на месте аварии. Владелец Mercedes скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Возбуждено уголовное дело.

Страшная авария произошла в начале сентября в Ивановском районе.

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# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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