Автомобиль превратился в груду металла: трое молодых парней погибли в ДТП в Житковичском районе

Новости Беларуси. В Житковичском районе в результате ДТП погибли три молодых парня.

По информации СК, авария произошла 3 декабря днем. Водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу, съехал в кювет, столкнулся с деревом и опрокинулся.

В салоне транспортного средства находились три человека. Точная информация о том, кто находился за рулем автомобиля, устанавливается.