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Житель Могилева получил 18 лет тюрьмы за убийство 4-месячного сына

30 апреля 2013 13:38
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Новости Беларуси. 18 лет лишения свободы за убийство четырехмесячного сына. Могилевский областной суд озвучил приговор в отношении местного жителя.

Трагедия случилась 20 марта 2012 года. Мужчина в кругу семьи отмечал День рождения супруги. Продолжению «праздника» помешали крики ребенка. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он стал избивать младенца. От черепно-мозговой травмы малыш скончался на месте.

Мужчина свою причастность к преступлению отрицал. Но его вина в ходе судебного разбирательства была полностью доказана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Буряко, заместитель председателя Могилевского областного суда:
Поводом для совершения данного преступления явился плач ребенка, который мешал отдыху данного обвиняемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения после совместного распития спиртных напитков и с супругой, и с другим, посторонним лицом.

# происшествия # Убийство # Светлана Буряко # Могилевский областной суд

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