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В Дамаске у здания МВД взорвался автомобиль. Более 10 человек погибли, около 70 ранены

30 апреля 2013 12:44
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Новости Сирии. В столице Сирии прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел около здания МВД. На воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате теракта погибли более десятка человек. Около 70 получили ранения. Взрывной волной повреждены десятки машин. На месте взрыва возник пожар.

Днем ранее в Дамаске произошел крупный теракт, целью которого был премьер-министр страны. Начиненный взрывчаткой автомобиль подорвали на пути кортежа главы правительства. Погибли около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Сирии

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