В Дамаске у здания МВД взорвался автомобиль. Более 10 человек погибли, около 70 ранены

Новости Сирии. В столице Сирии прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел около здания МВД. На воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате теракта погибли более десятка человек. Около 70 получили ранения. Взрывной волной повреждены десятки машин. На месте взрыва возник пожар.

Днем ранее в Дамаске произошел крупный теракт, целью которого был премьер-министр страны. Начиненный взрывчаткой автомобиль подорвали на пути кортежа главы правительства. Погибли около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.