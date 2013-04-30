Задержан третий соучастник налета на банк в Любани. Им оказался местный житель

Новости Беларуси. Милиция задержала третьего соучастника налета на банк в Любани. Уже известно, что это местный житель 1983 года рождения. Часть похищенных денег изъята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, разбойное нападение на отделение «Белагропромбанка» было совершено 21 апреля. В нем подозреваются три человека. Уже известно, что организатором был сотрудник департамента охраны МВД, который нес службу в этом отделении банка. Он знал, как отключается система охраны и заранее сделал дубликаты ключей от помещений.

В день ограбления они напали на охранника, забрали у него табельное оружие и потребовали кассира отдать им деньги, находившиеся в кассе. Затем грабители скрылись на банковском автомобиле. По предварительным данным, было похищено более 1 млрд рублей, около 40 тысяч долларов, 20 тысяч евро и серебряные слитки.

По словам правоохранителей, за последние 10 лет это крупнейшее ограбление такого рода в Беларуси.

Константин Шалькевич, начальник управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

При задержании непосредственно у подозреваемого были обнаружены более 15 тысяч долларов и порядка 4 млн белорусских рублей. Это деньги изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Он скрывался в лесном массиве и периодически выходил к родственникам и знакомым в деревню. Соответственно, были проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия.