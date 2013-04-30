Прямой эфир

В Италии задержаны подозреваемые в подготовке крупных терактов

30 апреля 2013 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В Италии задержаны подозреваемые в подготовке крупных терактов. Среди них – граждане Марокко и Туниса. По данным местной полиции, шестеро мужчин готовили крупные атаки в Италии и США.

Следствие по этому делу началось еще в 2007 году. В полицию попали инструкция по подготовке смертников, видео и аудио записи, призывающие к войне против не верных. Авторство материалов принадлежит некоторым из задержанных. В документах также найден список возможных целей для терактов в Западной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Терроризм

Другие новости рубрики

Все новости
В Дамаске у здания МВД взорвался автомобиль. Более 10 человек погибли, около 70 ранены
30 апреля 2013 12:44

В Дамаске у здания МВД взорвался автомобиль. Более 10 человек погибли, около 70 ранены

В США школьник пытался застрелиться прямо на уроке
30 апреля 2013 07:49

В США школьник пытался застрелиться прямо на уроке

В Минске 8-классник, находясь на уроке, позвонил в свою гимназию и сообщил о заложенной бомбе
29 апреля 2013 18:16

В Минске 8-классник, находясь на уроке, позвонил в свою гимназию и сообщил о заложенной бомбе