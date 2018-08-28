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Житель Минска избил девушку-фельдшера в машине скорой помощи

28 августа 2018 09:39
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Новости Беларуси. Житель Минска избил фельдшера скорой помощи.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя СК РБ Юлию Гончарову, в отношении 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Инцидент произошел двадцать седьмого апреля нынешнего года. На остановке общественного транспорта был обнаружен мужчина с телесными повреждениями. Для оказания помощи приехала «скорая», в состав которой входили две девушки-фельдшера.

Ими было принято решение о госпитализации мужчины.

По пути в медучреждение минчанин попытался выйти через заднюю дверь транспортного средства. Медики попытались остановить мужчину, но он несколько раз ударил молодую девушку-фельдшера, при этом сопровождал свои действия угрозами и нецензурными выражениями.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение хулиганства.

Была допрошена потерпевшая, свидетель, изучается меддокументация.

Проводится расследование.

Осенью 2017 года  на женщину-контролера, которая снимала показания с электросчетчиков, напал местный житель, после чего спустил на нее собак.

«Помогите!» – кричала женщина. Я вышел, у меня в руках топор был (читайте далее). 

# Хулиганство # происшествия

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