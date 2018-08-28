Житель Минска избил девушку-фельдшера в машине скорой помощи

Новости Беларуси. Житель Минска избил фельдшера скорой помощи.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя СК РБ Юлию Гончарову, в отношении 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Инцидент произошел двадцать седьмого апреля нынешнего года. На остановке общественного транспорта был обнаружен мужчина с телесными повреждениями. Для оказания помощи приехала «скорая», в состав которой входили две девушки-фельдшера.
Ими было принято решение о госпитализации мужчины.
По пути в медучреждение минчанин попытался выйти через заднюю дверь транспортного средства. Медики попытались остановить мужчину, но он несколько раз ударил молодую девушку-фельдшера, при этом сопровождал свои действия угрозами и нецензурными выражениями.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение хулиганства.
Была допрошена потерпевшая, свидетель, изучается меддокументация.
Проводится расследование.
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