«Помогите!» – кричала женщина. Я вышел, у меня в руках топор был: подробности нападения на контролера в Бобруйске

Новости Беларуси. Выходящая из ряда вон история произошла в Бобруйске. На женщину-контролера, которая в частном секторе снимала показания с электросчетчиков, напал местный житель, а потом и вовсе спустил на нее собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины поступка пока выясняются, а вот последствия известны.