В Полоцке водитель сбила женщину, отвезла её в травмпункт, там указала о себе ложные данные и уехала

Новости Беларуси. 30 августа по ул.Дзержинского в Полоцке произошёл наезд на пешехода. Водитель машины доставила пострадавшую в медучреждение и скрылась.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома, 63-летняя женщина шла по обочине дороге. В то же время мимо проезжал автомобиль, за рулём которого находилась 60-летняя гражданка. Транспортное средство наехало на пешехода.

Пострадавшая не захотела вызывать скорую, поэтому водитель сама отвезла женщину в травмпункт. Там гражданка указала о себе ложные данные и уехала. Также она оставила место ДТП, чем нарушила ПДД.

Об аварии медики сообщили в милицию. Правоохранители нашли свидетеля ДТП, который запомнил номер машины. Сотрудники ГАИ выяснили место жительства водителя и поехали к ней домой. В разговоре с инспекторами гражданка призналась в содеянном. Её автомобиль с треснувшим стеклом стоял в гараже.

Проводится проверка.

Летом 2018 года в Ивацевичском районе водитель на мотоцикле сбил пенсионерку на велосипеде.