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В Полоцке водитель сбила женщину, отвезла её в травмпункт, там указала о себе ложные данные и уехала

31 августа 2018 07:50
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Новости Беларуси. 30 августа по ул.Дзержинского в Полоцке произошёл наезд на пешехода. Водитель машины доставила пострадавшую в медучреждение и скрылась.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома, 63-летняя женщина шла по обочине дороге. В то же время мимо проезжал автомобиль, за рулём которого находилась 60-летняя гражданка. Транспортное средство наехало на пешехода.  

Пострадавшая не захотела вызывать скорую, поэтому водитель сама отвезла женщину в травмпункт. Там гражданка указала о себе ложные данные и уехала. Также она оставила место ДТП, чем нарушила ПДД.  

Об аварии медики сообщили в милицию. Правоохранители нашли свидетеля ДТП, который запомнил номер машины. Сотрудники ГАИ выяснили место жительства водителя и поехали к ней домой. В разговоре с инспекторами гражданка призналась в содеянном. Её автомобиль с треснувшим стеклом стоял в гараже.  

Проводится проверка.  

Летом 2018 года в Ивацевичском районе водитель на мотоцикле сбил пенсионерку на велосипеде.  

Пострадавшая совершила поворот прямо перед мотоциклом – подробности здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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