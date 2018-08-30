В Борисове жители рыбачат в огромной луже и занимаются серфингом посреди дороги. Что мешает устранить проблему затопления двора?

Новости Беларуси. На днях жители Борисова взбудоражили общественность фотографиями перекрестка в одном из дворов по улице Ватутина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На снимках местные жители рыбачат в огромной луже и даже занимаются серфингом посреди дороги. Весело, если бы не было так грустно. Участок дороги в спальном квартале Борисова регулярно затапливает, причем не первый десяток лет. Куда смотрят местные власти и когда по улице Ватутина можно будет пройти без лодки – смотрите в видеоматериале.