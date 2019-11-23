Житель Бреста организовал незаконный ввоз крупной партии сыра и iPhone

Новости Беларуси. В Жабинковском районе сотрудники Бресткой таможни задержали мужчину, который вёз для личного пользования более 230 кг сыра, 58 различных моделей мобильных телефонов «Apple iPhone» и фурнитуры к ним «AirPods Apple».

Как сообщает Брестская таможня, гражданин за рулём Citroen был остановлен таможенниками при проведении спецмероприятий. В иномарке находились сыр, телефоны и наушники. Всё это было размещено в багажнике, дверях, перчаточном ящике, аптечке, под сиденьями и в них.