Житель Бреста организовал незаконный ввоз крупной партии сыра и iPhone

Новости Беларуси. В Жабинковском районе сотрудники Бресткой таможни задержали мужчину, который вёз для личного пользования более 230 кг сыра, 58 различных моделей мобильных телефонов «Apple iPhone» и фурнитуры к ним «AirPods Apple».
Как сообщает Брестская таможня, гражданин за рулём Citroen был остановлен таможенниками при проведении спецмероприятий. В иномарке находились сыр, телефоны и наушники. Всё это было размещено в багажнике, дверях, перчаточном ящике, аптечке, под сиденьями и в них.
Установлено, что товар перевозился из Польши разными людьми, а в Бресте передавался мужчине. Далее гражданин собирался продавать его в России. Сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз и продажу товара без уплаты таможенных платежей.
Телефоны, наушники и сыр общей стоимостью более 110 тысяч рублей изъяты до решения суда, в отношении мужчины начат административный процесс.
Осенью 2019 года была пресечена попытка незаконно ввезти в Беларусь духовые шкафы.
Стоимость незадекларированного товара составила около 70 тысяч рублей – подробнее здесь.