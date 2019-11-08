Брестская таможня пресекла незаконный ввоз в Беларусь духовых шкафов

Новости Беларуси. В Беларусь пытались ввезти незадекларированные духовые шкафы общей стоимостью 70 тысяч рублей.
Как сообщает Брестская таможня, грузовик Volvo ехал из Германии и собирался пересечь границу через пункт пропуска «Козловичи». В документах было оказано, что в грузовом отсеке находятся индукционные варочные панели, встроенные электрические плиты и духовые шкафы.
Проверка показала, что в грузовике было на 53 духовых шкафа больше, чем указано в документах. В отношении польской фирмы-перевозчика начат административный процесс.
Нарушителям грозит штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения, но без его конфискации.
Ранее стало известно, что за первую половину 2019 года Государственный таможенный комитет пополнил бюджет Беларуси почти на 2 млрд долларов.
План оказался перевыполнен на 0,3 % – здесь подробности.