Брестская таможня пресекла незаконный ввоз в Беларусь духовых шкафов

Новости Беларуси. В Беларусь пытались ввезти незадекларированные духовые шкафы общей стоимостью 70 тысяч рублей.

Как сообщает Брестская таможня, грузовик Volvo ехал из Германии и собирался пересечь границу через пункт пропуска «Козловичи». В документах было оказано, что в грузовом отсеке находятся индукционные варочные панели, встроенные электрические плиты и духовые шкафы.

Проверка показала, что в грузовике было на 53 духовых шкафа больше, чем указано в документах. В отношении польской фирмы-перевозчика начат административный процесс.

Нарушителям грозит штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения, но без его конфискации.

Ранее стало известно, что за первую половину 2019 года Государственный таможенный комитет пополнил бюджет Беларуси почти на 2 млрд долларов.