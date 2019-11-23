В Гродно местный житель похищал медный кабель из новостроек
Новости Беларуси. В Гродно мужчина подозревается в хищениях медного кабеля из технических помещений жилых домов.
Как сообщает МВД Беларуси, за 2019 год фигурант совершил более сорока хищений. Подозреваемый действовал в новостройках микрорайонов Ольшанка и Колбасино. Он повреждал замки, отжимал двери или подбирал ключи.
Поскольку во всех случаях хищения был замечен определённый почерк, возникло подозрение, что виновником может быть один человек. В какой-то момент внимание правоохранителей привлёк 49-летний местный житель, который уже был судим за кражи, совершённые похожим образом.
Дома у подозреваемого были обнаружены скрутки из меди, всего около 35 кг. Выяснилось, что фигурант снимал изоляцию с кабеля, после чего сдавал цветной металл в пункты приёма. 40 кг меди мужчина успел продать.
По месту жительства подозреваемого также был найден блокнот с адресами, в нём были отмечены дома, где уже произошли хищения, и те, в которые фигурант собирался сходить. Ещё в блокноте содержались различные заметки.
Ущерб от деятельности подозреваемого составил примерно две тысячи рублей. Мужчине грозит уголовная ответственность по статье «Кража».
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