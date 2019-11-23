В Гродно местный житель похищал медный кабель из новостроек

Новости Беларуси. В Гродно мужчина подозревается в хищениях медного кабеля из технических помещений жилых домов.

Как сообщает МВД Беларуси, за 2019 год фигурант совершил более сорока хищений. Подозреваемый действовал в новостройках микрорайонов Ольшанка и Колбасино. Он повреждал замки, отжимал двери или подбирал ключи.

Поскольку во всех случаях хищения был замечен определённый почерк, возникло подозрение, что виновником может быть один человек. В какой-то момент внимание правоохранителей привлёк 49-летний местный житель, который уже был судим за кражи, совершённые похожим образом.