Житель Берёзовского района приговорён к 15 годам колонии усиленного режима за насилие над малолетними

Новости Беларуси. 16 июля суд Березовского района вынес приговор в отношении мужчины, который подозревался в изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних.

Как сообщается на сайте Верховного Суда, фигурант обвиняется в неоднократном совершении действий сексуального характера в отношении заведомо малолетних вопреки воле потерпевших, с использованием их беспомощного состояния, с применением насилия и с угрозой его применения.

За эти действия обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Также гражданин признан виновным в неоднократном изнасиловании потерпевшей вопреки её воле с применением насилия и с угрозой его применения к заведомо малолетней и её близким, с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Те же правонарушения мужчина совершал в отношении несовершеннолетней потерпевшей, но без угроз близким.

За эти случаи фигуранту также назначено 13 лет лишения свободы.

Окончательное наказание обвиняемого составило 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

По имеющимся сведениям, расследование в отношении 41-летнего фигуранта началось после выявления его противоправных действий с лета 2016 по лето 2017 года в отношении девочки 2003 года рождения. В ходе расследования стало известно о ещё пяти потерпевших, которые пострадали в период с 1994 года по июль 2017 года. Все потерпевшие – односельчанки злоумышленника.

Отмечается, что одной из причин долгой преступной деятельности обвиняемого может являться невнимательность взрослых. Родители не замечали изменения в поведении детей, а одна мама не поверила дочери, которая рассказала о приставании.

Одной из потерпевших оказалась супруга правонарушителя, с которой он вступил в половую связь, когда девочке не было 16 лет.

Установлено, что гражданин не имеет психологических отклонений, мог полностью осознавать свои действия и руководить ими.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.