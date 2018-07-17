Минчанин выловил 24 леща из Чижовского водохранилища. Дело передано прокурору

Новости Беларуси. В Минске будут судить жителя столицы за незаконную добычу лещей в запрещённый период.

Как сообщает УСК по Минску, вечером 2 мая 2018 года нетрезвый 48-летний гражданин добыл 24 особи леща на Чижовском водохранилище при помощи рыболовной ставной лесковой сети длиной 50 метров и забродного костюма.

Фигурант нарушил требования Правил ведения рыбного хозяйства и рыболовства. Кроме того, в Минской области запрещено ловить рыбу с 1 апреля по 30 мая. Своими действиями мужчина причинил вред на сумму более 5,4 тысячи рублей.

Минчанин был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РБ. В 2015 году гражданин привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Свою вину фигурант признал полностью.

Расследование уголовного дела завершено. Оно передано прокурору для направления в суд.

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