В Минске шесть лет действовал педофил. Пострадали 26 девочек

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего педофила из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За шесть лет от его действий пострадали 26 девочек.

По данным следствия, работник одного из столичных предприятий с 2014 года вел активную переписку с заведомо малолетними в одной из социальных сетей от имени подростка. В большинстве случаев он знакомился с девочками 9-14 лет и под различными предлогами уговаривал прислать ему интимные фото.

Дмитрий Герасименя, начальник Ленинского районного отдела Минска Следственного комитета Беларуси:

В случае, когда собеседницы отказывались предоставлять подобные материалы, он начинал шантажировать девочек, угрожая отправить переписку и уже имеющиеся фотографии родителям и знакомым, понуждая их к различным действиям сексуального характера. Таким образом, от преступных посягательств пострадали 26 малолетних девочек, проживавших как в столице, так и на территории различных регионов страны.