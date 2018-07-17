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Фотофакт. В Горках ветер повредил кровлю больницы и обрушил дерево на Mitsubishi

17 июля 2018 10:51
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Новости Беларуси. 16 июля в городе Горки ветром повредило крышу здания терапевтического корпуса Центральной районной больницы.  

Фотофакт. В Горках ветер повредил кровлю больницы и обрушил дерево на Mitsubishi-1

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Как сообщает Могилёвское ОУМЧС, порывы ветра доходили до 17 м/с. В результате инцидента на территории медучреждения никто не пострадал.  

Фотофакт. В Горках ветер повредил кровлю больницы и обрушил дерево на Mitsubishi-4

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

В этом же городе во время непогоды упавшее дерево повредило Mitsubishi Pajero. Отмечается, что в этом случае также пострадавших нет.  

Фотофакт. В Горках ветер повредил кровлю больницы и обрушил дерево на Mitsubishi-7

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Летом 2018 года в программе «Добро пожаловаться» на СТВ обсуждалась проблема падающих на автомобили деревьев. 

О том, куда обращаться, чтобы возместить ущерб, читайте здесь.  

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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