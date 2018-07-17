Фотофакт. В Горках ветер повредил кровлю больницы и обрушил дерево на Mitsubishi

Как сообщает Могилёвское ОУМЧС, порывы ветра доходили до 17 м/с. В результате инцидента на территории медучреждения никто не пострадал.

В этом же городе во время непогоды упавшее дерево повредило Mitsubishi Pajero. Отмечается, что в этом случае также пострадавших нет.