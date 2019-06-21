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Житель Березинского района обвиняется в жестоком убийстве соседа по больничной палате

21 июня 2019 13:02
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве. Эту информацию разместили на сайте Следственного комитета. 

Тревожная кнопка сработала в Березинской центральной райбольнице 17 декабря прошлого года. Правоохранители выяснили, что произошла драка соседей по палате. Одному из пациентов были нанесены тяжкие телесные повреждения, в результате которых он скончался. 

Житель Березинского района обвиняется в жестоком убийстве соседа по больничной палате-1

Фото: СК  

Следствие выяснило, что обвиняемый утром того дня попросил у соседа одолжить телефон. Получив отказ, мужчина начал избивать лежащего на кровати соседа руками и ногами, после чего нанес травмы стулом из металла. Специалисты уточнили, что у нападавшего мужчины алкогольная зависимость. 

Житель Березинского района обвиняется в жестоком убийстве соседа по больничной палате-4

Фото: СК  

Показания подозреваемого опровергались показаниями свидетелей и вещественными доказательствами. Выяснилось, что подозреваемый нанес потерпевшему более тридцати повреждений. 

В Дзержинске в начале этого года был убит мужчина. В его смерти обвиняется близкая знакомая (читать здесь).  

# Убийство # происшествия

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