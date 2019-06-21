Житель Березинского района обвиняется в жестоком убийстве соседа по больничной палате

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве. Эту информацию разместили на сайте Следственного комитета.

Тревожная кнопка сработала в Березинской центральной райбольнице 17 декабря прошлого года. Правоохранители выяснили, что произошла драка соседей по палате. Одному из пациентов были нанесены тяжкие телесные повреждения, в результате которых он скончался.