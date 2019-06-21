В Миорском районе пастух поджёг два дома. Мужчина задержан

Новости Беларуси. В Миорском районе ранее судимый мужчина устроил два поджога, скрылся, а затем вернулся, потому что хотел посмотреть на пожар.
Как сообщает УВД Витебского облисполкома, в период времени с 19:00 18 июня до 0:10 19 июня подозреваемый поджёг два дома в деревне Большая Ковалевщина.
Известно, что во вторник вечером гражданин находился на работе в качестве пастуха. Во время прогулки мужчина зашёл в пустующий дом. Там злоумышленник закурил, а затем бросил сигарету в банку с краской. Далее подозреваемый закурил ещё одну сигарету и бросил её на диван.
После этого пастух зашёл в другое пустующее строение и поджёг там тюль. На этом мужчина решил закончить и покинул место преступления. Однако через некоторое время фигурант вернулся и был задержан правоохранителями.
Как пояснил задержанный, в другом месте ему было плохо видно пожар.
Отмечается, что один дом полностью выгорел, а в другом был повреждён внутренний интерьер.
Весной 2019 года в Минске был совершён поджог магазина.
Причиной действий злоумышленника стала обида – подробнее здесь.