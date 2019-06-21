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В Миорском районе пастух поджёг два дома. Мужчина задержан

21 июня 2019 09:51
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Новости Беларуси. В Миорском районе ранее судимый мужчина устроил два поджога, скрылся, а затем вернулся, потому что хотел посмотреть на пожар.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, в период времени с 19:00 18 июня до 0:10 19 июня подозреваемый поджёг два дома в деревне Большая Ковалевщина.  

Известно, что во вторник вечером гражданин находился на работе в качестве пастуха. Во время прогулки мужчина зашёл в пустующий дом. Там злоумышленник закурил, а затем бросил сигарету в банку с краской. Далее подозреваемый закурил ещё одну сигарету и бросил её на диван.  

После этого пастух зашёл в другое пустующее строение и поджёг там тюль. На этом мужчина решил закончить и покинул место преступления. Однако через некоторое время фигурант вернулся и был задержан правоохранителями.  

Как пояснил задержанный, в другом месте ему было плохо видно пожар.  

Отмечается, что один дом полностью выгорел, а в другом был повреждён внутренний интерьер.  

Весной 2019 года в Минске был совершён поджог магазина.  

Причиной действий злоумышленника стала обида – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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