В Островецком районе мужчину насквозь пробила доска на производстве

Новости Беларуси. Работника насквозь пробила доска на производстве коробочного картона в Островецком районе. Эта информация размещена на сайте МЧС Беларуси.
Новости Беларуси. Работника насквозь пробила доска на производстве коробочного картона в Островецком районе. Эта информация размещена на сайте МЧС Беларуси.
Фото: МЧС
Утром 21 июня спасатели получили сообщение о несчастном случае в д. Ольховка. Вероятно, произошел выброс доски длиной 3 метра, из-за чего она прошла насквозь и застряла в брюшной полости работника производства.
Фото: МЧС
Сотрудники МЧС при помощи специального инструмента освободили 37-летнего мужчину и передали медикам для госпитализации.
Недавно спасатели помогли работнику из Жодино. Мужчину засыпало грунтом при прокладке трубопровода. (читать здесь).